БАКУ /Trend/ - Чистая операционная прибыль PASHA Bank в результате роста числа корпоративных клиентов составила 159 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, член правления PASHA Bank Мурад Сулейманов.

По его словам, рост сборов и комиссий (кроме управления капиталом) составил 56 процентов.

«Активы от управления инвестициями (за исключением брокерских услуг) выросли на 30 процентов. Число клиентов, использующих корпоративный банкинг, выросло на 81 процент», - отметил он.

Сулейманов также сообщил, что рост клиентов в области МСБ составил 27 процентов.