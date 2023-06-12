Центробанк Азербайджана начнет предоставлять прогнозы по различным секторам экономики

БАКУ /Trend/ - С этого месяца Центральный банк (ЦБ) будет предоставлять как прогнозы по инфляции, так и прогнозы по различным секторам экономики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Центрального банка Талех Казымов.

Он также назвал нормальным явлением разницу между прогнозами инфляции.

"Здесь говорилось о том, что инфляция будет выше прогнозируемого уровня. Однако я вновь заявляю, что считаю это маловероятным. Центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 8,3 процента. Разница между прогнозами инфляции является нормальной. Прогноз министерства экономики отражает среднегодовую инфляцию, Центральный банк же дает квартальные прогнозы инфляции. Это сравнение потребительской корзины прошлого года с потребительской корзиной этого года", - сказал он.

Казымов подчеркнул, что с этого месяца Центральный банк будет предоставлять как прогнозы по инфляции, так и прогнозы по различным секторам экономики, что будет включать в себя показатели ВВП, ненефтяного ВВП и другие макроэкономические показатели.

"Мы будем делать это ежеквартально, это международная практика", - добавил он.