БАКУ /Trend/ - Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) видит потенциал в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал журналистам Хани Салем Сонбол, исполнительный директор ITFC, входящей в группу Исламского банка развития (ИБР).

"Я думаю, что мы будем вести более активную деятельность в Азербайджане. Мы видим здесь большой потенциал. Мы действительно должны работать с основными заинтересованными сторонами, чтобы способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего региона", - сказал он.

По словам Хани Салема Сонбола, он уверен, что сотрудничество с Азербайджаном будет очень плодотворным.

"Сейчас ITFC стремится к большему, в прошлом мы провели довольно важные операции по торговому финансированию с Азербайджаном. Я провел переговоры с официальными лицами здесь, в министерстве экономики, министерстве финансов, некоторых крупных компаниях, таких как SOCAR. Мы считаем, что у нас есть потенциал для более эффективной работы и более тесного сотрудничества в рамках важных проектов, реализуемых в Азербайджане", - сказал он.

Отметим, что Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) провела семинар по исламским финансам и исламскому торговому финансированию в Баку 12-14 сентября.

Международная исламская торгово-финансовая корпорация является членом группы Исламского банка развития.

Группа ИБР поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа реализует в Азербайджане проекты на сумму около 1,2 миллиарда долларов.