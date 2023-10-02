Денежная база в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 29 сентября 2023 года составила 17,896 миллиарда манатов, что на 10,8 процента, или 1,752 миллиарда манатов больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в отчетный период 2022 года превысила 16,144 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на начало октября текущего года на 1,2 процента, или 220,7 миллиона манатов меньше показателя на начало сентября 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.