ЦБА сообщил о росте валютных резервов

БАКУ/Trend/ — Валютные резервы Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 20,3 процента - до 10,8 миллиарда долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА, снизившего учетную ставку с 8,5 процента до 8 процентов годовых.

Рост объема валютных резервов стал возможен благодаря наличию существенного профицита счета текущих операций платежного баланса (6,7 миллиарда долларов или 12,5 процента ВВП), при котором предложение валюты на валютных аукционах ЦБА превысило спрос, а интервенция составила лишь 1,6 миллиарда долларов.

"В оставшийся период текущего года покупка ЦБА нереализованного валютного предложения может оказать возрастающее влияние на денежную базу в манатах. Если текущие тенденции сохранятся, то есть вероятность, что интервенция банка на валютном рынке в 2024 году продолжится", — отмечено в информации ЦБА.

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