БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсудили возможности сотрудничества в финансовом секторе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель ЦБ Азербайджана Талех Кязымов.

Было отмечено, что в рамках визита в ОАЭ состоялась встреча с управляющим Дубайского международного финансового центра (DIFC) Эссой Казимом, чтобы изучить возможности сотрудничества с финансовым сектором ОАЭ.

"Состоялась комплексная экскурсия по DIFC, в ходе которой прошло ознакомление с инновационными финансовыми услугами и деятельностью финансового центра", - говорится в публикации.

Отметим, что DIFC - это финансовая зона, которая была создана в 2004 году в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. DIFC призвана обеспечить развитие финансового сектора и финансовых услуг в регионе, предоставляя международным компаниям и инвесторам привлекательную и регулируемую среду для работы. DIFC является "домом" для многих международных финансовых учреждений, банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и других финансовых организаций. Она имеет свою собственную судебную систему и регулирующие органы, которые обеспечивают правовую и финансовую стабильность для бизнеса в рамках этой финансовой зоны.

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