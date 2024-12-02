Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 2 декабря этого года установлен на уровне 1,7 и 1,789 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7890 1 австралийский доллар AUD 1,1044 1 аргентинский песо ARS 0,4961 1 белорусский рубль BYN 0,9182 1 бразильский реал BRL 0,4628 1 дирхам ОАЭ AED 0,1211 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0708 100 южнокорейских вон KRW 0,2339 1 чешская крона CZK 0,2399 100 чилийских песо CLP 0,605 1 китайский юань CNY 0,2184 1 датская крона DKK 0,0201 1 грузинский лари GEL 2,1577 1 гонконгский доллар HKD 0,0385 1 индийская рупия INR 0,1551 1 британский фунт стерлингов GBP 1,9214 100 индонезийских рупий IDR 0,4683 100 иранских риалов IRR 1,2114 1 шведская крона SEK 5,5319 1 швейцарский франк CHF 0,329 1 израильский шекель ILS 0,4664 1 канадский доллар CAD 0,0196 1 кувейтский динар KWD 0,432 1 казахский тенге KZT 0,0932 1 кыргызский сом KGS 0,1532 100 ливанских фунтов LBP 0,0132 1 малайзийский ринггит MYR 0,6116 1 мексиканский песо MXN 0,416 1 молдавский лей MDL 0,3594 1 египетский фунт EGP 1,5962 1 норвежская крона NOK 0,0154 100 узбекских сомов UZS 1,2638 1 польский злотый PLN 0,4525 100 российских рублей RUB 2,2336 1 сингапурский доллар SGD 0,049 1 саудовский риал SAR 0,4857 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 0,0409 1 турецкая лира TRY 1,1294 1 тайваньский доллар TWD 1,0024 1 таджикский сомони TJS 0,1592 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0411 100 японских йен JPY 1,1025 1 новозеландский доллар NZD 1,0169

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