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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

Финансы Материалы 2 декабря 2024 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 2 декабря этого года установлен на уровне 1,7 и 1,789 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7890

1 австралийский доллар

AUD

1,1044

1 аргентинский песо

ARS

0,4961

1 белорусский рубль

BYN

0,9182

1 бразильский реал

BRL

0,4628

1 дирхам ОАЭ

AED

0,1211

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0708

100 южнокорейских вон

KRW

0,2339

1 чешская крона

CZK

0,2399

100 чилийских песо

CLP

0,605

1 китайский юань

CNY

0,2184

1 датская крона

DKK

0,0201

1 грузинский лари

GEL

2,1577

1 гонконгский доллар

HKD

0,0385

1 индийская рупия

INR

0,1551

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9214

100 индонезийских рупий

IDR

0,4683

100 иранских риалов

IRR

1,2114

1 шведская крона

SEK

5,5319

1 швейцарский франк

CHF

0,329

1 израильский шекель

ILS

0,4664

1 канадский доллар

CAD

0,0196

1 кувейтский динар

KWD

0,432

1 казахский тенге

KZT

0,0932

1 кыргызский сом

KGS

0,1532

100 ливанских фунтов

LBP

0,0132

1 малайзийский ринггит

MYR

0,6116

1 мексиканский песо

MXN

0,416

1 молдавский лей

MDL

0,3594

1 египетский фунт

EGP

1,5962

1 норвежская крона

NOK

0,0154

100 узбекских сомов

UZS

1,2638

1 польский злотый

PLN

0,4525

100 российских рублей

RUB

2,2336

1 сингапурский доллар

SGD

0,049

1 саудовский риал

SAR

0,4857

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

0,0409

1 турецкая лира

TRY

1,1294

1 тайваньский доллар

TWD

1,0024

1 таджикский сомони

TJS

0,1592

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0411

100 японских йен

JPY

1,1025

1 новозеландский доллар

NZD

1,0169

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