Новый Президент АБР Масато Канда вступил в должность

БАКУ/Trend/ - Сегодня Масато Канда официально вступил в должность 11-го Президента Азиатского банка развития (АБР), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АБР.

«Для меня большая честь вступить в должность Президента АБР в этот важный для нашего региона момент. Благодаря доверию наших 69 стран и при поддержке наших преданных сотрудников я намерен продвигать миссию АБР по содействию устойчивому и инклюзивному росту. Вместе мы будем реагировать на насущные проблемы развития, гарантируя, что АБР останется постоянным партнером в регионе», - сказал он.

Канда становится преемником Масацугу Асакава, продолжая наследие передового опыта и инноваций.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 49 из которых из региона.