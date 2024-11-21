Включение молодых людей в процесс формирования NDCs крайне важно - представитель Care about Climate

БАКУ / Trend/ - Включение молодых людей в процесс формирования NDCs крайне важно.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала представитель Care about Climate Хейли Кэмпбел в ходе панельной дискуссии на тему "Значимое вовлечение детей и молодежи в процесс NDC 3.0: обзор прогресса и достижений" в рамках COP29.

"Включение молодых людей в процесс формирования национально определяемых вкладов (NDC) крайне важно, поскольку молодежь обладает значительным потенциалом. Наш анализ показал, что в странах, которые уделяют больше внимания вопросам гендера и вовлечения молодежи, чаще устанавливаются цели по сокращению выбросов, соответствующие требованиям Парижского соглашения.

Таким образом, выявлена корреляция между инклюзивностью и более амбициозными результатами. Кроме того, в ряде стран, таких как Китай и США, мы видим, что их NDC не соответствуют целевому уровню в 1,5°C. При этом в их документах также отсутствует значительное внимание к вопросам гендера и межпоколенческого сотрудничества. Эта тенденция сохраняется", - подчеркнула она.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.