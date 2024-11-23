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Малави настаивает на установлении более амбициозных целей для климатического финансирования

Зеленая экономика Материалы 23 ноября 2024 17:15 (UTC +04:00)
Малави настаивает на установлении более амбициозных целей для климатического финансирования

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Малави настаивает на установлении более амбициозных целей для климатического финансирования.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный климатический переговорщик Малави Эванс Нджева.

“Мы не сможем достичь консенсуса на переговорах по новой коллективной количественной цели (NCQG), если наши интересы не будут учтены в итоговом документе”, – подчеркнул Нджева в комментарии журналистам.

Он также призвал к повышению уровня амбициозности в климатических целях, отметив, что это поможет развивающимся странам преодолеть текущие вызовы и продвинуться вперед.

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