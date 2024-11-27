Быть поставщиком для безуглеродной экономики будет способствовать экологическому росту - министр

БАКУ /Trend/ - Быть поставщиком для безуглеродной экономики будет способствовать экологическому росту и сокращению глобальных выбросов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в личном аккаунте в социальной сети Х.

"Портал зеленого роста, разработанный в сотрудничестве Министерства экономики и Гарвардского университета, представленный на COP29 (https://growthlab.app / greenplexity) поможет странам и инвесторам улучшить свои стратегии зеленого перехода.

Интерактивный инструмент, созданный под руководством профессора Рикардо Хаусмана, основателя и директора университетского центра международного развития Growth Lab, включает данные исследований по зеленой цепочке создания стоимости. Портал зеленого роста будет стимулировать формирование новых отраслей, новых рынков и направлений развития, которые служат декарбонизации",- отмечается в публикации министра.

Напомним, что 15 ноября в Баку в рамках COP29 состоялась презентация глобального "Портала зеленого роста", разработанного в сотрудничестве между Министерством экономики Азербайджана и Международным центром развития Growth Lab Гарвардского университета. Полностью проект планируется запустить в 2025 году. Использование портала будет бесплатным.

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