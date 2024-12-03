"Зеленая таксономия" в Азербайджане создаст мощную базу для достижения целей устойчивого развития - ЦБА

БАКУ / Trend/ - "Зеленая таксономия" в Азербайджане создаст мощную базу для достижения целей устойчивого развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов в ходе VIII Международного банковского форума.

"Азербайджанский банковский сектор взял на себя обязательство предоставить 2 миллиарда манатов для поддержки устойчивого развития в борьбе с изменением климата. Особо хочу отметить, что для успешного достижения этих целей в нашей стране была принята "зеленая таксономия". "Зеленая таксономия" является важной рамочной основой, которая позволяет оценивать экологическое воздействие инвестиций и направлять финансовые потоки в экологически устойчивые проекты. Этот шаг не только усиливает экологическую ответственность банковского сектора, но и создает мощную базу для достижения целей устойчивого развития.

Уверен, что наши банки приложат все усилия для поддержки перехода к зеленой экономике, которая является одним из главных приоритетов национального развития", - сказал В.Халилов.

Отметим, что "Зеленая таксономия" будет служить формированию устойчивой финансовой экосистемы в стране, направлению внутренних и внешних ресурсов на экологически чистые и устойчивые проекты, регулированию рисков, связанных с изменением климата, использованию возможностей, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике, а также поддержке деятельности предприятий, специализирующихся в сфере экспорта товаров и услуг. Таким образом, она внесет важный вклад в адаптацию экономики страны к императивам устойчивого развития, а также в усиление роли финансового сектора в переходе к устойчивой экономике. "Зеленая таксономия" была разработана экспертной группой по устойчивому финансированию, созданной по инициативе Центрального банка и при участии соответствующих государственных структур при поддержке экспертов Всемирного банка. В процессе подготовки, наряду с передовым международным опытом, были учтены особенности экономики страны.