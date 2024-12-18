В ЕБРР раскрыли ключевые приоритеты в поддержке "зеленой" повестки Азербайджана (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает поддержку правительству Азербайджана в переходе к низкоуглеродной энергетике.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал новоназначенный управляющий директор Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер.

"Одним из ключевых приоритетов является проведение аукционов. Это действительно важно, поскольку позволяет обеспечить прозрачность формирования цен. На COP29 это стало значимым шагом для получения рыночной цены. Теперь наша задача - убедиться, что проект будет реализован, профинансирован и построен", - отметил он.

Бойд-Карпентер также подчеркнул важность планирования для достижения климатических целей: "В следующем году Азербайджан представит свой новый национально определяемый вклад, в котором будут изложены климатические амбиции на ближайшие пять лет. Для этого правительству необходим четкий план, и мы стремимся оказать поддержку в его разработке", - добавил он.

Кроме того, управляющий директор сообщил, что банк активно сотрудничает с правительством Азербайджана над разработкой национальной водородной стратегии.

"Азербайджан уже успешно производит и экспортирует природный газ и нефть. Почему бы не стать таким же успешным производителем и экспортером "зеленого" водорода и аммиака?", - отметил Бойд-Карпентер.

Он также рассказал о сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Программы "зеленых" городов, подчеркнув важность работы с Гянджей, которая стала первым "зеленым" городом в стране. "Гянджа присоединилась к программе, и наш приоритет сейчас — совместная работа с этим городом. Следующий проект, который мы планируем реализовать, касается очистки сточных вод", - добавил он.

"Наша цель — вовлечь другие города Азербайджана в программу, и в будущем мы намерены сосредоточиться на повышении энергоэффективности зданий и электрификации отопления", - сказал Бойд-Карпентер.

Инновационные стратегии для ускорения перехода на низкоуглеродную энергетику

"Мы стремимся помочь странам адаптировать свою нормативную базу для ускоренного перехода на устойчивую энергетику. В рамках COP29 мы поддержали правительство Азербайджана в организации аукциона для возобновляемых источников энергии, где частные компании могли эффективно конкурировать друг с другом. Мы гордимся этим результатом — это яркий пример инновационной политики", - заявил Гарри Бойд-Карпентер.

Он также отметил, что важным аспектом работы ЕБРР является привлечение частного сектора через финансовые механизмы.

"Одним из наших приоритетов является сотрудничество с местными банками. Во время COP29 мы подписали два кредитных соглашения с азербайджанскими банками. Мы делаем это через набор правил и процедур, которые помогают направить финансовые потоки в "зеленую" экономику, создавая эффективную структуру, преодолевающую существующие барьеры", - добавил управляющий директор.

Приоритеты ЕБРР в решении проблем изменения климата

"Я продолжу развивать достижения своей группы, которая за последние четыре-пять лет добилась выдающихся результатов в сфере энергетики и инфраструктуры. В этом году мы предоставим рекордные объемы инвестиций. Уже в 2024 году мы ожидаем, что объемы инвестиций превысят 6 миллиардов евро, и три четверти из них будут направлены на экологически устойчивые проекты. Это касается всего — от возобновляемой энергетики до очистки сточных вод и первого проекта по производству "зеленого" водорода в Центральной Азии. Результаты уже впечатляют", — отметил Гарри Бойд-Карпентер.

Он также подчеркнул, что основной приоритет ЕБРР — это энергетический переход.

"Мы уверены, что мир должен и может перейти от углеводородов к возобновляемым источникам энергии, таким как ветер и солнце. Это долгосрочный процесс, который займет десятилетия, но он возможен, необходим и доступен по цене. Мы видим, что этот процесс ускоряется. Ярким примером является подписание соглашения на COP29 о строительстве солнечной электростанции мощностью 760 мегаватт в Азербайджане, что представляет собой значительные инвестиции", — добавил управляющий директор.

Гарри Бойд-Карпентер объявил, что проекты подобные тем, которые реализуются в Азербайджане, будут запущены и в других странах, таких как Узбекистан, Египет, Румыния и Польша, и, возможно, в более крупных масштабах.

"По мере роста энергетического портфеля и увеличения доли возобновляемых источников энергии важно убедиться, что система способна справляться с этим. Поэтому мы будем активнее работать над проектами по хранению энергии, батареям и значительно увеличим инвестиции в энергосети и передачи, которые являются неотъемлемой частью энергетического перехода", — отметил управляющий директор.

Бойд-Карпентер выделил два ключевых направления для дальнейшего развития. Первое — это создание устойчивых городов, способных адаптироваться к изменению климата и обеспечивать комфортные условия для жизни. "Сегодня более 70 процентов мировых выбросов приходятся на города, и мы должны стремиться к сокращению этих выбросов. Города также должны быть подготовлены к тепловым стрессам, которые станут частью нашей реальности. Важно, чтобы они могли поглощать тепло и справляться с периодами высоких температур", — объяснил он.

Управляющий директор подчеркнул, что в мире наступает эпоха климатической нестабильности и это приведет к засухам и наводнениям. "Города должны быть способны выживать в таких условиях. Мы можем сделать их более "зелеными" и благоприятными для биоразнообразия. Вторым важным аспектом является создание устойчивых систем связи, которые также должны отвечать экологическим стандартам и поддерживать долгосрочную стабильность инфраструктуры", — добавил Г.Бойд-Карпентер.

X: @Lyaman_Zeyn