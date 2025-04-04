Подписан меморандум о сотрудничестве в рамках "зеленого" коридора между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Подписав этот документ, мы заявляем о начале создания еще одного "зеленого" энергокоридора, источником которого является Азербайджан. Обширный потенциал "зеленой" энергии Азербайджана, амбициозные проекты, проверенный опыт в развитии инфраструктуры для экспорта энергии и совместные усилия по поставкам энергии между нашими странами образуют прочную основу для будущего успеха этой четырехсторонней инициативы", - сказал он.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе заявил, что данный документ закладывает основу для расширенного сотрудничества в области трансграничной электроэнергетической инфраструктуры.

"Работая вместе, мы делаем значительные шаги в улучшении энергетической безопасности, увеличении использования возобновляемых источников энергии и создании более чистого и устойчивого будущего для будущих поколений", - добавил он.

А министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что трансграничные электроэнергетические соединения имеют решающее значение — технически, экономически и стратегически.

"Эта инициатива принесет нашему региону ряд стратегических преимуществ — от улучшенной энергетической безопасности до лучшего использования инфраструктуры, от экономических выгод до большей устойчивости. Но это только начало. В дальнейшем нам предстоит тесно сотрудничать по вопросам реализации, гармонизации нормативно-правовой базы и синхронизации рынков", - сказал А.Байрактар.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков, в свою очередь, отметил, что трансформация энергетического сектора является частью экономической трансформации, которая требует надежных, "чистых" и доступных источников энергии.

"Это общие вызовы, но нам нужно найти индивидуальные решения, основанные на прочном и доверительном сотрудничестве и партнерстве. И с подписанием Меморандума сегодня мы делаем большой шаг в этом направлении", - заявил он.

Как отмечается, документ включает сотрудничество между четырьмя странами в области разработки совместных инвестиционных проектов, развития электроэнергетической инфраструктуры, а также процесса интеграции в систему ENTSO-E для увеличения потенциала передачи и торговли "зеленой" электроэнергией.