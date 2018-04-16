Сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии Visa International

16 апреля 2018 08:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии международной платежной системы Visa International, сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев.

По словам Гардашева, этот вопрос пока находится на стадии переговоров и в процесс будут подключены банковские структуры Азербайджана.

"Важно чтобы инфраструктура банков была готова для приема таких платежей. Однако, есть вопросы, связанные с правовым регулированием, а также наличие имеющихся пустот в отраслевом законодательстве в определенном смысле тормозит приход в страну этих платежных сервисов. Максимальный упор сегодня делается на устранение имеющихся пустот. Сложность же заключается в основном из-за консервативности банков и регуляторов. Тем не менее, мы надеемся, что сможем прийти к общему согласию, чтобы были выработаны соответствующие правила", - сказал Гардашев.

Как сказал Гардашев, несмотря на то, что устно многие участники финансового рынка говорят об отсутствии препятствий для прихода в Азербайджан международных платежные сервисов, эти компании, чтобы застраховать себя, более склонны действовать в рамках местного законодательства.

Как сказал ранее Гардашев, действующее отраслевое законодательство страны построено на базе классических карточных систем, в то время как при осуществлении платежей посредством Apple Pay и Google Pay используются специальные цифровые коды – токены. В связи с этим возникает необходимость в том, чтобы понятие токенов было обозначено в законодательстве.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Свыше 80 стран подало заявки на импорт азербайджанской продукции
Бизнес 10 апреля 11:26
Свыше 80 стран подало заявки на импорт азербайджанской продукции
Бизнес 6 апреля 17:51
Определены сроки выдачи е-подписи нерезидентам Азербайджана
ИКТ 4 апреля 15:25
Азербайджан расширяет международное сотрудничество в сфере е-коммерции
ИКТ 4 апреля 12:59
Азербайджан может сократить время доставки товаров, заказанных через е-площадку
ИКТ 4 апреля 11:56
Предприниматели Азербайджана получат удобный способ продавать товары через Amazon
ИКТ 3 апреля 17:56
Сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии Visa International
ИКТ 3 апреля 14:56
Еще 4 страны начали импортировать азербайджанскую продукцию через Azexport
Бизнес 5 марта 15:15
Предпринимателям Азербайджана будет предложен новый механизм финансирования экспорта
Бизнес 27 февраля 17:44
В Азербайджане появятся платежные сервисы Apple Pay и Google Pay
ИКТ 27 февраля 17:39
Нерезиденты Азербайджана смогут получать е-подпись удаленно
ИКТ 27 февраля 15:30
Азербайджан предлагает упростить торговые процедуры в рамках «Восточного партнерства» и ГУАМ
Бизнес 14 февраля 13:32
Азербайджанским предпринимателям станет проще экспортировать продукцию (ФОТО)
Бизнес 14 февраля 11:05
Тарифы почты Азербайджана на доставку заказов по е-коммерции могут быть пересмотрены
ИКТ 11 февраля 08:02
Азербайджанские экспортеры смогут воспользоваться упрощенным методом денежного оборота
Бизнес 8 февраля 12:45
Портал е-коммерции Азербайджана реализует совместный проект с Amazon
ИКТ 7 февраля 17:19
Портал е-коммерции Азербайджана запустил систему оповещения по WhatsApp
ИКТ 7 февраля 13:06
Определены предварительные сроки прибытия руководства PayPal в Азербайджан
ИКТ 7 февраля 12:40