Локация АТМ азербайджанских банков стала доступна в одном мобильном приложении

10 июля 2018 17:37 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию
Энергетика 15:12
Вьетнам заинтересован в создании СП с Азербайджаном в нефтегазовой сфере (Эксклюзив)
Энергетика 8 июля 22:14
Потребители азербайджанского газа в Европе получат его в намеченные сроки и в полном объеме - SOCAR
Энергетика 6 июля 15:08
Азербайджан не делает исключений при выборе новых источников газа для "Южного газового коридора" – SOCAR
Энергетика 6 июля 14:45
Все внешние ожидаемые заимствования для ЮГК будут получены в срок - SOCAR
Энергетика 6 июля 14:25
Минэнерго Черногории о сотрудничестве с SOCAR в рамках газового проекта IAP (Эксклюзив)
Энергетика 6 июля 07:32
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания двум судьям Конституционного суда
Политика 18:48
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц в связи с 20-летием создания Конституционного суда
Политика 18:46
Послания Президента Ильхама Алиева, направляемые общественности страны и международным кругам, имеют исключительное влияние - эксперт
Политика 18:41
Макрон проведет переговоры с Трампом на саммите НАТО
Европа 18:29
Названы самые дорогие стадионы чемпионатов мира (ФОТО)
Спорт 18:28
Немецкая «КНАУФ» о географии поставок произведённой в Узбекистане продукции (Эксклюзив)
Бизнес 18:24
Немецкая «КНАУФ» лидирует на рынке гипсокартонных стройматериалов Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 18:22
Число погибших во время наводнения в Японии возросло до 157
Другие страны 18:18
Отношения с Азербайджаном в сфере энергетики и оборонной промышленности имеют важное значение - Эрдоган
Турция 18:06