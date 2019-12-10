Казахстан ратифицировал соглашение о борьбе с преступлениями в ИКТ

БАКУ/Trend/ - В Казахстане ратифицировано соглашение о борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Документ был подписан президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что текст закона будет опубликован в печати.

Подписанное 28 сентября 2018 года в городе Душанбе (Таджикистан), Соглашение призвано заменить старый документ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от первого июня 2001 года.

Напомним, недавно Токаев также подписал ряд документов, в том числе «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы», «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», направленные на совершенствование законодательства о государственных услугах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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