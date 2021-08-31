БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть все необходимое оборудование для вещания в формате Full HD, сообщили во вторник Trend в производственном объединении (ПО) «Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как отметили в организации, при необходимости ПО готово организовать эту трансляцию.

Кроме того, было сказано, что в настоящее время все телеканалы в Азербайджане имеют HD-вещание.

«В HD формате вещают Xəzər TV, ARB, ARB 24, CBC sport, Space TV, Ictimai TV, Azad Azərbaycan, AzTV, Mədəniyyət TV (Культура), İdman TV (Спорт) и Real TV. Кроме того, 10 программ вещают и в формате SD, что связано с тем, что у населения все еще есть телевизоры без возможности просматривать трансляцию в формате HD. Программы HD по качеству трансляции и по скорости передачи информации превосходят формат SD. У нас есть все необходимое оборудование, и по желанию этих телеканалов мы можем обеспечить трансляцию их программ в нужном формате», – подчеркнули в структуре.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Надир Насиров)

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