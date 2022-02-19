Для iPhone 14 не хватило дисплеев

Производство смартфонов для iPhone 14 оказалось под угрозой из-за продолжающейся нехватки дисплеев, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как сообщает 9to5Mac, экранов не хватит на все гаджеты от Apple как минимум в феврале и марте.

По неофициальным подсчетам, недостаток оценивается в миллионы дисплеев. По крайней мере один из поставщиков дисплеев для iPhone сильно пострадал из-за нехватки. Речь о китайском гиганте по производству дисплеев BOE.

По словам источников, знакомых с ситуацией, китайская компания планировала отгрузить более 40 млн единиц OLED-панелей для iPhone в этом году. Теперь ожидается, что конечный объем поставок к концу 2022 года составит не более 30 млн.

BOE является третьей компанией по количеству поставляемых экранов для Apple. Первое место занимает Samsung, а второе — LG.