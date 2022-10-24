Азербайджан и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Космическим агентством Азербайджана (Azercosmos) и пакистанской Комиссией по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, меморандум предусматривает сотрудничество по различным направлениям в данной сфере.

"Это совместные действия в области космической науки, технологий и решений, наращивание потенциала и обмен опытом", - сказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что председатель правления Azercosmos Самеддин Асадов отметил, что меморандум важен с точки зрения совершенствования космических услуг, дальнейшего расширения космической программы, в том числе развития пространственной информации между двумя странами.

В свою очередь, председатель SUPARCO Амер Надем подчеркнул, что этот меморандум создаст широкие возможности для совместной деятельности во имя благополучного развития и будущего стран.