Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

ИКТ Материалы 23 декабря 2022 17:26 (UTC +04:00)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ООО Aztelecom начало оказывать широкополосные услуги по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в селе Славянка Гедабекского района.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в результате проведенных работ 1 004 домохозяйства села получили возможность подключиться к высокоскоростному интернету.

"С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются пакеты высокоскоростного (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернета. В настоящее время доступ к интернету получили 124 абонента, подключение к сети продолжается. В рамках проекта по внедрению современных технологий "Онлайн Азербайджан" в других регионах страны также проводятся плановые работы по обеспечению высокоскоростным интернетом", - говорится в сообщении.

Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости