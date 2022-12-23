Aztelecom расширил охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО Aztelecom начало оказывать широкополосные услуги по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в селе Славянка Гедабекского района.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в результате проведенных работ 1 004 домохозяйства села получили возможность подключиться к высокоскоростному интернету.

"С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются пакеты высокоскоростного (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернета. В настоящее время доступ к интернету получили 124 абонента, подключение к сети продолжается. В рамках проекта по внедрению современных технологий "Онлайн Азербайджан" в других регионах страны также проводятся плановые работы по обеспечению высокоскоростным интернетом", - говорится в сообщении.