Изготовлен самый большой в мире ноутбук (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ютуберы Эван и Кейтлин сделали самый большой ноутбук в мире.

Как сообщает Trend, ноутбук весит 45 кг, а размер экрана составляет 43 дюйма.

Обычные ноутбуки имеют размер экрана около 15 дюймов и весят от 1 до 3 кг.

Умельцы в качестве монитора использовали 43-дюймовый (109 см) экран телевизора. Сообщается, что гигантское устройство потребляет во время игр около 260 Вт электроэнергии.

Отмечается, что гаджет оснащен двумя объемными элементами питания, мини ПК "Intel NUC 11", процессором Intel Core i7-1165g7 и видеокартой RTX 2060.