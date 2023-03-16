БАКУ /Trend/ - Представлен глобальный пакет, позволяющий подключаться к Starlink везде, где есть покрытие компании.

Как сообщает Trend, согласно информации на сайте Starlink, компания продолжает развивать свои услуги спутникового интернета и запускает пакет, которые предоставляет «глобальное» подключение – на разных континентах и в различных странах, где есть покрытие компании.

Фактически компания провела ребрендинг предложения Starlink RV, которое теперь называется Starlink Roam и предлагает некоторые дополнительные возможности. Теперь сервис предлагается либо с региональным доступом за $150 в месяц, либо для глобального использования (везде, где сервис доступен) за $200 в месяц.

Roam также можно использовать с портативными ресиверами.

Согласно заявлению Starlink, приобретая стационарные или портативные ресиверы, абоненты Roam смогут пользоваться спутниковым интернетом. Отметим, что стоимость портативной антенны колеблется от 599 до 2500 долларов.

В каких странах доступен Starlink?

Если мы посмотрим на интерактивную карту охвата Starlink, увидим, что проект спутникового интернета доступен в Европе, Северной и Южной Америке и Австралии, а также в небольшой части Африки.