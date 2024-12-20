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Azercell представляет услугу «AI Chat Bot», базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

ИКТ Материалы 20 декабря 2024 13:43 (UTC +04:00)
Azercell представляет услугу «AI Chat Bot», базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!
Фото: Azercell

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БАКУ /Trend/ - Лидирующий мобильный оператор страны Azercell представляет очередное новшество на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Компания запускает инновационное решение «AI Chat Bot», базирующееся на технологии искусственного интеллекта. Новый сервис интегрирован в мобильное приложение «Azercell».

Начиная с сегодняшнего дня «AI Chat Bot» уже обеспечивает оперативное и бесперебойное обслуживание клиентов в разделе «Чат» приложения «Azercell». Таким образом, новое решение, направленное на предоставление абонентам наилучшего клиентского опыта, отвечает на запросы в режиме 24/7. В настоящее время «AI Chat Bot» доступен только на платформе Android, но в ближайшее время появится и на устройствах с iOS. Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо обновить приложение.

Преимущества нового сервиса:

• Мгновенная обработка запросов;

• Значительное сокращение времени ожидания абонентов при обслуживании в онлайн-режиме;

• Предоставление абонентам более быстрых и точных ответов на обращения.

Помимо запуска «AI Chat Bot», новая версия приложения включает специальный раздел, где абоненты могут оставлять свои предложения и пожелания для улучшения функционала.

Отметим, что в прошлом году Azercell первым на рынке представил услугу Виртуального Ассистента на основе искусственного интеллекта - «AiCell», которая предоставляет полный спектр услуг на азербайджанском языке. «AiCell» самостоятельно обрабатывает множество запросов абонентов и при необходимости переадресовывает их на IVR или оператора.

Коммуникационные функции и сервисные возможности обоих сервисов постоянно расширяются.

Azercell продолжает упрощать доступ своих абонентов к передовым технологиям, предлагая инновационные сервисы, которые делают их жизнь удобнее и насыщеннее.

Загрузите приложение «Azercell» прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами технологии искусственного интеллекта!

Для получения более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/

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