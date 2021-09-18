Uzbekistan Airways Technics объявляет тендер на оказание услуг по реализации материалов
Лента новостей
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО