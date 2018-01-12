Авиакомпания Nordstar запускает новый рейс в Баку

Российская авиакомпания Nordstar пятого марта начнет выполнять рейсы из Норильска в Баку через Самару, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Рейсы начнут выполняться с пятого марта 2018 года. Новые рейсы будут выполняться еженедельно", - сообщили в компании.

Сейчас самолеты авиакомпании летают в Баку через Уфу, с учетом маршрута через Самару количество рейсов из арктического города в столицу Азербайджана увеличится до двух в неделю. Рейсы по новым направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний "Норникель", входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более одного миллиона пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500.