Авиакомпания Nordstar запускает новый рейс в Баку

12 января 2018 15:17 (UTC+04:00)

Российская авиакомпания Nordstar пятого марта начнет выполнять рейсы из Норильска в Баку через Самару, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Рейсы начнут выполняться с пятого марта 2018 года. Новые рейсы будут выполняться еженедельно", - сообщили в компании.

Сейчас самолеты авиакомпании летают в Баку через Уфу, с учетом маршрута через Самару количество рейсов из арктического города в столицу Азербайджана увеличится до двух в неделю. Рейсы по новым направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний "Норникель", входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более одного миллиона пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500.

Российская авиакомпания Nordstar 5 марта начнет выполнять рейсы из Норильска в Баку через Самару, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Рейсы начнут выполняться с 5 марта 2018 года. Новые рейсы будут выполняться еженедельно", - сообщили в компании.

Сейчас самолеты авиакомпании летают в Баку через Уфу, с учетом маршрута через Самару количество рейсов из арктического города в столицу Азербайджана увеличится до двух в неделю. Рейсы по новым направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Авиакомпания NordStar - российская авиакомпания, входящая в группу компаний "Норникель", входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4869661

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