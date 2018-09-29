В Узбекистане представлены современные вагоны для туристов

29 сентября 2018 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Узжелдорпас" сегодня, 29 сентября, презентует современные вагоны для поезда "Шарк", которые позволят разгрузить скоростные поезда "Афросиаб" и создать наиболее комфортные условия для обслуживания туристов, передаёт "Подробно.uz".

Напомним, что в августе этого года туроператоры в ходе встречи с руководством "Узжелдорпасс" выдвинули железнодорожникам несколько предложений, которые помогли бы им в работе.

Одно из предложений звучало так – рассмотреть возможность ремонта поездов "Насаф", "Регистан" и "Шарк" с созданием в них комфортных условий за счет установки системы кондиционирования. Это будет способствовать значительному снятию проблемы загруженности поезда "Афросиаб".

Железнодорожники сообщили, что на базе Ташкентского вагонно-ремонтного строительного завода сейчас введутся работы по ремонту и модернизации пяти сидячих вагонов общей вместимостью 240 мест. Эти вагоны планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября. Данные места будут предоставляться только туристическим компаниям в случае нехватки мест на высокоскоростных поездах "Афросиаб".

Кроме того, "Узбекские железные дороги" ведут переговоры с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai по покупке новых скоростных поездов.

Напомним, что отечественные железнодорожники уже больше шести лет эксплуатируют поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo. Они получили название в честь древнего городища "Афросиаб" и обслуживают пассажиров на маршруте Ташкент-Карши, Ташкент-Бухара, Ташкент-Самарканд. На сегодняшний день в парке железнодорожников – четыре скоростных состава "Афросиаб".

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