Агентство по развитию МСБ провело встречу с представителя турсектора Азербайджана (ФОТО)

22 мая 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства по развитию и малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана состоялась встреча с участием соответствующих госструктур и более 30 субъектов предпринимательства, функционирующих в туристической сфере, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятии, в котором приняли участие представители министерства экономики, МИД, Госслужбы миграции, Госпогранслужбы, Госагентства по туризму, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Рабочей комиссии по туризму и услугам Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Ассоциации туризма Азербайджана, были выслушаны мнения предпринимателей, озвучены различные предложения по развитию этой сферы.

На встрече участвующие озвучили предложения в связи с созданием единого реестра туризма, приведением законодательства в туристической сфере в соответствие с современными требованиями, повышения уровня авиаперевозок, обслуживания в отелях и ресторанах, строительством двух- и трехзвездочных отлей и выделением для этого кредитов под низкий процент, подготовкойкадров, созданием «горячей» линии в этой сфере, выдачей сертификатов гидам, информированием приезжающих в страну туристов и др. направлениями, были даны ответы на интересующие их вопросы.

Первый заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Натиг Гасанов отметил, что туризм, являющийся одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора, обладает большим потенциалом, и, что в этой сфере работает много субъектов малого и среднего предпринимательства.

Было отмечено, что Агентство постоянно организует встречи и другие мероприятия по различным секторам экономики с участием государственных и частных структур, что эти встречи нацелены на достижение эффективного сотрудничества предпринимателей и госструктур, проведение обсуждений по различным сферам, изучение мнений и предложений предпринимателей по развитию той или иной сферы. Встречи планируется проводить и дальше.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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