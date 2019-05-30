Состоялась деловая встреча азербайджано-французской ТПП, посвященная «Туристическим возможностям Азербайджана»

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-французская торгово-промышленная палата 29 мая 2019 года организовала в отеле Pullman ежемесячную деловую встречу под названием «Туристические возможности Азербайджана». Главными спикерами на мероприятии были генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и член правления Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Джавид Кязимов. На мероприятии также приняли участие председатель правления Госуправления «Ичеришехер» Аскер Алекберов, почетные гости и представители компаний - членов Палаты.

Открыла мероприятие управляющий директор азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Нармина Сафарова. Далее выступил гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид с подробной презентацией о деятельности Бюро, о концепции азербайджанской туристической стратегии, о планах развития туризма в стране. Гендиректор подчеркнул важность международного сотрудничества и рассказал о проделанной работе по налаживанию отношений с новыми партнерами.

Далее Джавид Кязимов проинформировал гостей о деятельности Госуправления «Ичеришехер», а также о культурном и историческом наследии Азербайджана. Он рассказал о деятельности Туристического информационного центра, Музейного центра, Центра традиционного искусства «Ичеришехер», а также о таких новых проектах, как музейные карты, мобильное приложение, реставрация дома Бакинского хана, поисковый тур и др.

После презентации была проведена интерактивная сессия вопросов и ответов.

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