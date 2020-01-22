Казахстан и Израиль обсудили вопрос запуска прямого авиарейса

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Израиль рассматривают запуск прямого авиарейса между двумя странами, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в рамках встречи посла Казахстана в Израиле Сатыбалды Буршакова с генеральным директором Управления гражданской авиации Израиля Джоэлем Фельдшухом и представителями израильских авиакомпаний.

Буршаков рассказал о введении в аэропортах 11 городов Казахстана режима «открытого неба», который может способствовать налаживанию прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем.

Кроме того, дипломат проинформировал об экономическом, туристическом, транспортно-транзитном потенциале, инвестиционном климате Казахстана, а также о состоянии и важных перспективах торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что с 2017 года в отношении граждан Израиля для въезда в Казахстан в одностороннем порядке был введен безвизовый режим, который значительно стимулировал рост количества поездок израильтян в страну. На сегодня Казахстан ведет консультации с израильскими экспертами о заключении соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

Стороны сошлись во мнении, что все упомянутые факторы создают хорошие условия для открытия между двумя странами прямого авиарейса, что, несомненно, будет приветствоваться, прежде всего, гражданами обеих государств, деловыми кругами, а также поможет расширить обмен в культурно-гуманитарной сфере и бизнес-контакты.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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