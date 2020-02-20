С завтрашнего дня в Бакинском метрополитене начнутся работы по дезинфекции

БАКУ/TREND/ - C 21 февраля в вагонах и на станциях метро будут вестись работы по дезинфекции, сообщил в четверг Trend начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

"Предварительные дезинфекционные работы будут проводиться в поездах и на станциях метро с целью уничтожения различных вирусов. Данные работы проводятся ежегодно, и не отразятся на графике работы метрополитена. В рамках плана мероприятий со следующей недели будут дезинфицированы станции метро", -отметил Бахтияр Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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