Коронавирус наносит ущерб на мировые продажи электромобилей

БАКУ/Trend/ - Продажи электромобилей в мире могут упасть на 43 процента, составив 1,3 миллиона единиц к концу 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на новое исследование компании Wood Mackenzie.

По данным источника, одним из факторов, который приведет к падению продаж в текущем году, является пандемия коронавируса. Также на это повлияет потенциальная отсрочка обновления автопарков в связи с падением цен на нефть и выжидательный подход потребителей к покупке новых автомобилей.

В 2019 году объем продаж электромобилей составил порядка 2,2 миллиона единиц.

Аналитики отмечают, что динамика спросв в Китае восстановятся до уровня 2019 года к ноябрю текущего года, тогда как в Европе это произойдет к декабрю. Годовой спрос в США, как ожидается, будет отставать от показателя за 2019 год на 30 процентов к концу текущего года.

«В конце января продажи всех автомобилей в Китае упали на 21 процент по сравнению с 2019 годом. К февралю они "рухнули" на 80 процентов. Продажи электромобилей пострадали существеннее, в январе показатели упали на 54 процента, а в феврале, как и ожидалось - на 90 процентов. На долю электромобилей пришлось около пяти процентов от продаж всех машин за последние два года», - отмечается в исследовании.

«В то же время продажи электромобилей в Европе подскочили на 121 процент в январе, несмотря на сокращение общего рынка на 7 процентов. Тенденция к росту сохранилась и в феврале, однако темпы были медленнее, чем месяцем ранее», - отметили аналитики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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