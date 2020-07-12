В Азербайджане зафиксирован рост ж/д грузоперевозок - ADY Container

БАКУ/Trend/ - В первом полугодии 2020 года компанией ООО ADY Container было перевезено 25,421 тысячи контейнеров (35 488 TEU) по железным дорогам Азербайджана, сообщили Trend в ООО ADY Container.

Как отметили в компании, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдался рост грузоперевозок по железным дорогам на 21 процент (с TEU до 24 процентов).

"Грузоперевозки по железной дороге в первом полугодии 2019 года составили всего 20,927 тысячи контейнеров (28 705 TEU)", - отметили в компании.

Напомним, что ООО ADY Container начало расширение сотрудничества, главным образом, со странами в регионе Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном и Индией для достижения роста объема грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

ООО ADY Container занимается централизацией, хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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