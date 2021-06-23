Российская S7 Airlines начнет полеты по маршруту Воронеж - Баку

БАКУ /Trend/ - С четвертого июля 2021 года российская авиакомпания S7 Airlines планирует начать полеты из Воронежа в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию, самолеты, согласно программе, запланированной до 24 октября нынешнего года, будут летать в Баку и обратно раз в неделю - каждое воскресенье.

"Из Баку самолеты будут вылетать в 05:10 (GMT +4) и прибывать в Воронеж в 06:45 (GMT +3), из Воронежа они будут вылетать в 08:45 (GMT +3) и приземляться в Баку в 12:05 (GMT +4)", - говорится в сообщении перевозчика.

Отметим, что S7 Airlines с четвертого июля начинает полеты и по маршруту Саратов - Баку.

Напомним, что российская сторона с 28 июня планирует увеличить число рейсов с рядом стран, в том числе с Азербайджаном.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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