Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт

БАКУ/Trend/ - Выход Туркменистана и Узбекистана на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа укрепит позиции Китая в регионе.

Об этом заявила Trend научный сотрудник Академии ОБСЕ в Бишкеке Нива Яу, изучающая дела Китая в Центральной Азии, комментируя информацию о планах Узбекистана и Туркменистана выйти на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

"Для Китая важно развитие экономик всех стран, расположенных между ним и Европой, чтобы инициатива "Один пояс, один путь" действительно работала, создавая сильную "евразийскую" экономику, которая связана с точки зрения логистики, торговли и мобильности людей", – сказала она.

По ее словам, планы Узбекистана и Туркменистана выйти на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа – очень предсказуемый шаг, учитывая то, что этим странам необходимо диверсифицировать своих торговых партнеров и экономики.

По ее мнению, Туркменистан с 2018 года беспокоится о том, что Китай столкнется с экономическими санкциями из-за торговой войны с США.

"Туркменистан, имеющий опыт работы с Россией и Ираном, которые также подверглись санкциям, не может рисковать, так как боится столкнуться с тем, что и другой его основной торговый партнер попадет под санкции. Поэтому Туркменистан возобновил переговоры с ЕС об экспорте газа и очень серьезно рассматривает возможность работы с Азербайджаном и Турцией", – отметила она.

"Узбекистан, который в данный момент идет по пути диверсификации экономики, видит, что Казахстан полагается на Китай в развитии своей экономики и в настоящее время обладает региональной монополией на доступ к мировой торговле через Китай и море. Узбекистану необходимо найти другой выход к морю, потому что он не хочет зависеть от Казахстана", – заключила она.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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