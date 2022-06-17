Выросли объемы перевалки грузов через казахстанский порт Актау

БАКУ /Trend/ - Объемы перевалки контейнерных грузов через порт Актау значительно выросли, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Об этом стало известно в рамках рабочего визита членов Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы», кто посетили Актауский морской торговый порт, порт Курык и Актауский морской северный терминал.

Так, отмечен существенный рост объема перевалки через порт Актау контейнерных грузов. С начала текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза увеличилась перевалка металла, в 2 раза – перевалка контейнеров.

Для повышения пропускной способности внедрен онлайн обмен информацией между портами Актау и Баку, увеличено количество одновременно работающих комиссий на приход и уход судов.

«Мощность порта Актау усилилась за счет реализации проекта Актауский морской северный терминал. Текущий парк основной и вспомогательной техники терминала позволяет делать грузоперевалку всех видов генеральных и контейнерных грузов», - отметили в ходе визита.