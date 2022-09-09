Подписана Бакинская декларация по транспортному коридору Север-Юг

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония подписания декларации по итогам первой трёхсторонней встречи Азербайджан-Россия-Иран по развитию международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер правительства России Александр Новак и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми.

Стороны подчеркнули важность создания рабочей группы для решения транспортных, транзитных и процедурных вопросов в контексте развития коридора и намерены провести первое заседание в течение месяца.

Кроме того, стороны намерены в течение месяца подготовить проект соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара. Также в документе приветствуется интеграция иранского порта Чабахар в коридор.

Отметим, что девятого сентября в Баку прошла трёхсторонняя встреча представителей Азербайджана, России и Ирана. В ходе встречи стороны предоставили информацию о работах, направленных на развитие МТК Север-Юг на участках в каждой из стран. Также они обменялись мнениями о предстоящих шагах и предложили дальнейшие механизмы, которые поспособствуют ускорению развития коридора Север-Юг.