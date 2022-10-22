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Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)

Транспорт Материалы 22 октября 2022 11:11 (UTC +04:00)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт, сказали в субботу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

По данным источника, рейс осуществлен воздушным судном "Ханкенди", принадлежащим Buta Airways.

Отметим, что пассажирами рейса были спортсмены и представители СМИ, которые примут участие в спартакиаде "Марш Победы" (Zəfər yürüşü).

Напомним, что 20 октября состоялась официальная церемония открытия Зангиланского международного аэропорта с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
Осуществлен первый пассажирский рейс в Зангиланский международный аэропорт (ФОТО)
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