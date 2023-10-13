Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Экспресс ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным АЖД, с 13 октября 2023 года ЗАО начнет эксплуатацию экспресс-поезда с целью относительного снижения пассажиропотока в общественном транспорте в часы пик на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, а также для безопасной и своевременной перевозки большего количества пассажиров.

Экспресс-поезд, состоящий из вагонов сидячего типа, будет двигаться из Баку в Сумгайыт и обратно без остановок на промежуточных станциях. Экспресс в течение дня совершит четыре рейса утром и вечером.

Таким образом, поезд, отправляющийся из Баку в 06:50, прибудет в Сумгайыт в 07:37. Поезд, отправляющийся из Сумгайыта в 07:45, прибудет на Бакинский вокзал в 08:26.

Вечером поезд, отправляющийся из Баку в 18:05, прибудет в Сумгайыт в 18:45. Поезд, отправляющийся из Сумгайыта в 19:20, прибудет на Бакинский вокзал в 20:05.

Стоит отметить, что экспресс состоит из 5 вагонов, которые были капитально отреставрированы и модернизированы в Словакии и позволят ежедневно перевозить более 1000 пассажиров.

Напомним, что в результате проведенной АЖД работы по оптимизации в сфере пассажирских перевозок за последний период на Абшеронской окружной железнодорожной линии в октябре впервые за один день было перевезено более 30 тысяч пассажиров.