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Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)

Транспорт Материалы 13 октября 2023 13:21 (UTC +04:00)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Экспресс ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным АЖД, с 13 октября 2023 года ЗАО начнет эксплуатацию экспресс-поезда с целью относительного снижения пассажиропотока в общественном транспорте в часы пик на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, а также для безопасной и своевременной перевозки большего количества пассажиров.

Экспресс-поезд, состоящий из вагонов сидячего типа, будет двигаться из Баку в Сумгайыт и обратно без остановок на промежуточных станциях. Экспресс в течение дня совершит четыре рейса утром и вечером.

Таким образом, поезд, отправляющийся из Баку в 06:50, прибудет в Сумгайыт в 07:37. Поезд, отправляющийся из Сумгайыта в 07:45, прибудет на Бакинский вокзал в 08:26.

Вечером поезд, отправляющийся из Баку в 18:05, прибудет в Сумгайыт в 18:45. Поезд, отправляющийся из Сумгайыта в 19:20, прибудет на Бакинский вокзал в 20:05.

Стоит отметить, что экспресс состоит из 5 вагонов, которые были капитально отреставрированы и модернизированы в Словакии и позволят ежедневно перевозить более 1000 пассажиров.

Напомним, что в результате проведенной АЖД работы по оптимизации в сфере пассажирских перевозок за последний период на Абшеронской окружной железнодорожной линии в октябре впервые за один день было перевезено более 30 тысяч пассажиров.

Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экспресс АЖД начал курсировать по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
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