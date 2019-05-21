Спикеры парламентов Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

В рамках заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков встретился с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar

Джумабеков, поприветствовав Зухурова, отметил, что кыргызская сторона придает особое значение отношениям добрососедства, дружбы и сотрудничества, стратегического партнерства с Таджикистаном, имеющим приоритетный характер во внешней политике Кыргызстана.

«Убежден, что одной из первостепенных задач парламентов Кыргызстана и Таджикистана является сбережение и приумножение того бесценного наследия крепкой дружбы и братства, что мы пронесли через многие годы совместной истории. И это общее достояние мы должны передать под надежную опеку будущих поколений», - заявил Торага.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, Джумабеков заявил, что «важно поддерживать положительную динамику двусторонних встреч и визитов парламентариев двух стран для расширения межпарламентского и межгосударственного сотрудничества во благо и интересах наших народов».

Торага выразил уверенность, что активное взаимодействие групп дружбы между нашими парламентами будет содействовать углублению межпарламентского сотрудничества, а это, в свою очередь, будет способствовать достижению большего взаимопонимания между двумя государствами.

Джумабеков подчеркнул, что для двух стран важно укрепить доверие между нашими народами и продолжить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на создание напряженности среди местного населения.

Торага также остановился на приграничном вопросе. Он отметил, что «до настоящего времени мы не можем прийти к консенсусу по вопросам делимитации государственной границы между нашими странами. Несмотря на то, что это нелегкий процесс, сторонам следует приложить максимум усилий для полного завершения делимитации госграницы и подготовки соответствующего проекта Договора к подписанию по всей ее протяженности».

В свою очередь председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана отметил, что таджикская сторона также намерена наращивать сотрудничество и взаимодействие с нашей страной. Он солидарен с Торага в вопросе расширения межпарламентского и межгосударственного сотрудничества.

«У нас сложились добрососедские и братские отношения. Думаю, что мы будем со временем наращивать наше сотрудничество по всем направлениям. Не бывает не решаемых вопросов, и даже, если они возникают, мы будем все решать в дипломатичном ключе. Пользуясь случаем, также хочу выразить благодарность за теплый прием и проведение очередного заседания Совета ПА ОДКБ на таком высоком уровне. Выражаю надежду, что все озвученные идеи и принятые решения в скором времени воплотятся в жизнь», - заключил Зухуров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.