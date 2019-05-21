Китай поддержит Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана – Ван И

Китай поддержит Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана. Об этом на брифинге по итогам встречи с главой МИД КР Чингизом Айдарбековым сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Глава МИД Китая отметил, что китайская сторона высоко ценит выдвижение президентом Сооронбаем Жээнбековым Национальной стратегии развития.

«Мы будем по мере своих возможностей оказывать помощь в качестве большого друга и доброго соседа. Это очень полезно для того, чтобы народ Кыргызстана как можно быстрее добился быстрого развития и могущества своей страны», - сказал Ван И.

Министр иностранных дел КНР также отметил, что в дальнейшем китайско-кыргызские отношения должны воплощать следующие четыре ключевых слова.

«Первое - сохранение устойчивости. Какие бы изменения не происходили - международные и внутри обеих стран - китайско-кыргызские отношениях должны сохранять устойчивую динамику, они не должны подвергаться каким-нибудь вмешательствам извне. Второе - нужно придерживаться принципов равноправия. Хотя мы разные по масштабу страны, социальному строю и уровню развития, но, тем не менее, мы должны наравне поддерживать друг друга. Третье - важно углублять сотрудничество.

Мы будем совместно реализовывать сотрудничество на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана в целях постоянного продвижения всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в интересах национального развития обеих стран. Четвертое - безопасность.

Безопасность нужна не только для народа, но это и предпосылка для развития. Обеими странами заключено соглашение о борьбе против трех сил зла. Мы должны углублять наше сотрудничество в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и обеспечить кибербезопасность и безопасность при организации крупных мероприятий», - добавил он.

Кроме того, Ван И подчеркнул, что благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Сооронбая Жээнбекова установлено всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами.

«У нас новая стадия двусторонних отношений. Всестороннему стратегическому партнерству свойственна взаимная поддержка. Мы высоко ценим поддержку Кыргызстана, проводимую внутреннюю и внешнюю политику с правительством Китая.

Речь идет о приверженности принципам Одного Китая, а также о понимании и поддержке предпринятых нами мер в СУАР для дерадикализации. Мы также будем поддерживать усилия Кыргызстана в обеспечении национальной стабильности, экономического развития и благосостояния населения», - заключил он.

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