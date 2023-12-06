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Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 24 км границы

Центральная Азия Материалы 6 декабря 2023 02:41 (UTC +04:00)
Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 24 км границы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 24,01 км границы, сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана, передает Trend.

«В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 29 ноября по 5 декабря 2023 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Топографические рабочие группы согласовали 24.01 км кыргызско-таджикской государственной границы», - говорится в сообщении.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Протяжённость государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 972 км.

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