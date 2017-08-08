Президент Казахстана назначил послов по совместительству

8 августа 2017 16:00 (UTC+04:00)

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Azernews Newspaper
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