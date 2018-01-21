Гражданин Казахстана погиб в результате атаки боевиков в Кабуле

21 января 2018 22:50 (UTC+04:00)

Гражданин Казахстана погиб в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

«Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - сообщил на своей странице в Фейсбуке Ануар Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел.

«В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину», - добавил А.Жайнаков.

Как сообщалось ранее, группа вооруженных людей захватила заложников в отеле «Интерконтиненталь», расположенном в столице Афганистана. Очевидцы сообщили о трех взрывах и стрельбе в здании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле
США 00:45
МИД Турции осудил атаку террористов в Кабуле
Турция 00:09
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,6
Казахстан 21 января 13:23
Шымкентский НПЗ перевыполнил план по переработке нефти
Энергетика 20 января 16:45
Казахстанская нефтяная компания объявляет тендер
Тендеры 20 января 15:35
Астана бьет рекорды по объему жилищного строительства
Бизнес 20 января 12:44
Карагандинская область Казахстана лидирует по числу запланированных проектов
Бизнес 20 января 11:58
ООО «Казахстано-Китайский Трубопровод» объявляет тендер
Тендеры 20 января 10:06
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и США
США 20 января 09:41
Казахстану необходимо перейти на путь реформ – представитель Всемирного банка (Эксклюзив)
Бизнес 19 января 19:38
НПЗ Казахстана с начала 2018 г. отгрузил первые объемы бензина К4
Энергетика 19 января 18:24
«Казахстанско-Китайский Трубопровод» объявляет тендер
Тендеры 19 января 17:55
В южной области Казахстана увеличилась площадь пахотных земель
Бизнес 19 января 17:48
Значительно вырос объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 19 января 12:44
В 2018 г. новые международные авиарейсы запустят в Казахстане
Бизнес 18 января 19:25
«Продкорпорация» Казахстана сократила экспорт зерновых
Бизнес 18 января 17:32
Иностранные авиакомпании уходят с рынка Казахстана из-за роста цен
Бизнес 18 января 12:19
В Казахстане более 50 человек погибли при возгорании автобуса (Обновлено)
Казахстан 18 января 11:03