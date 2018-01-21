Гражданин Казахстана погиб в результате атаки боевиков в Кабуле

Гражданин Казахстана погиб в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

«Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - сообщил на своей странице в Фейсбуке Ануар Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел.

«В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину», - добавил А.Жайнаков.

Как сообщалось ранее, группа вооруженных людей захватила заложников в отеле «Интерконтиненталь», расположенном в столице Афганистана. Очевидцы сообщили о трех взрывах и стрельбе в здании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.