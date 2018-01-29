В 10 городах Казахстана снизилось качество воздуха

29 января 2018 09:37 (UTC+04:00)

Метеорологические условия в понедельник, 29 января, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 10 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации ведомства, в городах Астана, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Костанай, Кокшетау, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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