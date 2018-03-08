В южной области Казахстана построят три водохранилища

БАКУ /Trend/ - В Жамбылской области Казахстана в ближайшие три года построят три водохранилища вместимостью 49 миллионов кубометров.

В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование будущих гидросооружений стоимостью в 6 миллиардов тенге, передает в четверг телеканал "Хабар 24".

К строительству водохранилищ приступят в 2019 году. Ввод в эксплуатацию планируется к 2021 году.

По мнению руководства Жамбылской области, запуск новых водохранилищ позволит решить проблему дефицита поливной воды в вегетационный период.

Кроме того, в регионе планируют восстановить свыше 700 километров коллекторно-дренажных сетей, а также провести реконструкцию еще трех водохранилищ.

Напомним, что проблема дефицита воды остается актуальной в южных областях Казахстана, что препятствует развитию сельского хозяйства, а также стабильному обеспечению населения водой.

(Автор: Али Мустафаев)

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