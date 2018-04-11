Между Алматы и Ригой открывается прямой авиарейс

Между городами Алматы и Рига (Латвия) открывается прямой авиарейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет Гражданской авиации.

«Авиационные власти Республики Казахстан выдали авиакомпании «Air Baltic» свидетельство об аккредитации иностранного воздушного перевозчика. Таким образом, в соответствии с утвержденным расписанием, авиакомпания «Air Baltic» планирует начать полеты по маршруту Рига - Алматы с 29 апреля текущего года с частотой 3 раза в неделю. Регулярные рейсы будут выполняться на воздушных суднах Bombardier CS300», - сообщил Комитет Гражданской авиации в Facebook.

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