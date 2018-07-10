Инвестиции в основной капитал Казахстана увеличились

10 июля 2018 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в основной капитал Казахстана в первом полугодии увеличились на 25 процентов.

Об этом сообщил во вторник министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства, передают казахстанские СМИ.

"Инвестиции в основной капитал сохраняют тенденцию высокого роста, их рост по итогам полугодия составил 25,8 процента", - сказал Сулейменов.

Кроме того, он сообщил, что на 1 июня 2018 года международные резервы страны увеличились на 0,9 процента - до 89,9 миллиарда долларов. Активы Национального фонда выросли на 1,5 процента, до 59,2 миллиарда долларов.

По словам министра, кредитование экономики остается на недостаточном уровне: на 1 июня этого года кредитование выросло менее чем на один процент - до 12,7 триллиона тенге. Небольшое увеличение связано с потребительскими кредитами (рост на 14,8 процента, до 4,7 триллиона тенге). Объем кредитов бизнесу снизился на 5,9 процента (восемь триллионов тенге).

«Внешнеторговый оборот устойчиво находится на высокой траектории роста, за первый квартал текущего года он увеличился на 24,3 процента, до 21 миллиарда доллара», - сказал Сулейменов.

Сулейменов также отметил, экспорт вырос на 27 процентов (13,8 миллиарда долларов), а прирост экспорта несырьевых товаров составил 11,2 процента (3,8 миллиарда долларов). Импорт вырос на 19,4 процента (7,2 миллиарда долларов) в основном за счет импортируемых инвестиционных товаров (машины и оборудование), увеличение здесь составило 25,7 процента.

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