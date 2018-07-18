«Эйр Астана» в седьмой раз стала лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии

18 июля 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Флагман гражданской авиации Казахстана и обладатель рейтинга четырех звезд международной премии Skytrax «Эйр Астана» в седьмой раз признана лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии.

Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Церемония награждения победителей состоялась в Лондоне и собрала представителей ведущих авиакомпаний мира.

«Для нас огромная честь снова получить эту высокую награду. Это признание наших заслуг очень важно и ценно для нас, так как оно основано на личном выборе наших пассажиров. Мы искренне благодарны им за выбор и всегда рады приветствовать на борту самолетов «Эйр Астаны». Также я хотел бы выразить признательность сотрудникам авиакомпании, которые каждый день прикладывают максимум усилий, чтобы предоставлять неизменно высокое качество обслуживания. Мы продолжим дальнейшую работу по совершенствованию наших услуг для достижения более высоких стандартов сервиса», - сказал президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер.

Напомним, что в этом году планируется вывести авиакомпанию «Эйр Астана» на IPO, что должно способствовать развитию внутреннего рынка акционерного капитала страны.

Skytrax специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами мира. Исследование Skytrax – всемирно признанный инструмент оценки качества обслуживания, основанный на мнении пассажиров. В этом году в нем приняли участие около 19 миллионов человек со всего мира. Оценка качества услуг авиакомпаний проводилась по целому ряду критериев: регистрация пассажиров, посадка на борт, чистота и комфортабельность салона, качество питания, напитков, развлекательная система на борту и уровень бортового обслуживания. Исследование охватило более 200 авиалиний - от крупных международных авиакомпаний до небольших местных авиаперевозчиков.

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