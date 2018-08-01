Казахстан вместе с Россией планирует создать сверхтяжелую ракету

1 августа 2018 10:44 (UTC+04:00)

Казахстан примет участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты, такую работу подразумевает концепция сотрудничества на космодроме Байконур, сообщили РИА Новости в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

"Согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", — говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанская сторона собирается вместе с Россией создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.

В России сейчас ведется разработка сверхтяжелой ракеты. Указ президента России Владимира Путина о ее создании был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".

К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты был тогда назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Планируется, что первая ступень новой ракеты среднего класса "Союз-5" (которая тоже только разрабатывается в России) станет частью первой ступени сверхтяжелой ракеты. При этом, как заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового российского космодрома Восточный в Амурской области. В указе президента также было прописано создание комплекса сверхтяжелого класса именно на Восточном.

В то же время стартовый комплекс под ракеты "Зенит" на Байконуре планируется передать Казахстану в сентябре-октябре 2018 года и переделать его под пуски "Союза-5", на что казахстанская сторона собирается потратить 314 миллионов долларов.

Кроме того, сообщалось, что "Роскосмос" предложит сотрудничество по созданию сверхтяжелой ракеты Китаю.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1, предназначенные для пилотируемых полетов на Луну.

Затем в СССР была создана ракета "Энергия" для выведения на орбиту челнока "Буран". Сейчас США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Россия — свою ракету серии "Энергия", Китай — "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.

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